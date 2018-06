in foto: L’ingresso della spiaggia naturista di Capocotta

Incendio notturno a Capocotta, sul litorale di Roma. Sono in corso le indagini per risalire all'autore del rogo doloso appiccato intorno alle 3 di ieri notte all'altezza dell'oasi naturista. Le fiamme hanno danneggiato il cancello d'ingresso, la passerella di legno che porta alla spiaggia per nudisti e un'area di macchia mediterranea.

Incendio doloso, trovata una bottiglia con liquido infiammabile

L'incendio è sicuramente di origine dolosa perché sul posto è stata trovata una bottiglia con residui di liquido infiammabile. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Ostia, la squadra mobile, la Digos e la scientifica. Stando a quanto si apprende, nessuno è rimasto ferito. I titolari del chioschetto sulla spiaggia hanno dichiarato di non aver ricevuto nessuna minaccia negli ultimi mesi. Per ora nessuna ipotesi su chi possa essere il responsabile del rogo. L'incendio si è verificato precisamente al chilometro 9,400 della via Litoranea di Ostia.