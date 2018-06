Si dilettava ad appiccare incendi il piromane "incallito" che ha dato alle fiamme il sottobosco della Valle del Baccano, nella zona di Campagnano. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa d'incendio doloso. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine ed è finito in manette per precedenti reati dello stesso tipo e portato al carcere di Rebibbia. È infatti ritenuto responsabile di un vasto episodio accaduto un anno fa. A giugno scorso prese fuoco il tratto boschivo tra Campagnano e Monterosi che aveva provocato oltre al danno ambientale, il blocco temporaneo del traffico sulla Cassia Bis.

Arrestato piromane

Il piromane recidivo sarebbe un 56enne di nazionalità italiana. Secondo le ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine, ieri pomeriggio i carabinieri avrebbero notato una colonna di fumo che si alzava dal bosco nella località Valle del Baccano. Insospettiti sono intervenuti subito sul posto per una verifica e lo hanno colto in flagrante mentre era impegnato a diffondere le fiamme. Preziosa l'azione dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio impedendo che si diffondesse. Fortunatamente i residenti della zona e gli automobilisti che si trovavano a viaggiare nel tratto di strada circostante non hanno subito danni e le fiamme non hanno raggiunto le abitazioni.