in foto: Foto di repertorio

I genitori sono morti, ma i figli continuano a percepire la loro pensione. Non hanno mai comunicato il decesso all'Inps e così hanno continuato a incassare soldi dalle pensioni, dalle pensioni di invalidità o di reversibilità. In totale sono stati percepiti illegalmente circa 3 milioni di euro. I finanzieri del comando di Roma hanno denunciato in tutto 37 persone. Ci sono cittadini di Roma, ma anche della provincia, residenti nei paesi del litorale e in quelli dei Castelli Romani.

Il giudice ha disposto il sequestro delle somme che giacevano nei conto correnti delle persone indagate, mentre l'Inps e la Ragioneria Territoriale dello Stato, ovviamente, hanno immediatamente sospeso l'erogazione delle pensioni.

Il caso più grave: nonna morta nel 1991, nipote continua a percepire la pensione

Il caso più grave riguarda quello di una donna che ha perso la nonna nel 1991, quasi trent'anni fa. Eppure ha continuato a percepire la pensione dell'anziana fino a due anni fa. Fino al 2017, infatti, si sarebbe appropriata di oltre 300mila euro. Un altro caso riguarda un professionista che non aveva detto nulla della morte del padre, avvenuta nel 1993, fino al 2016. Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe incassato la pensione di guerra del papà per oltre 267mila euro. Tutti i soldi dovuti alle casse dello Stato gli sono stati sequestrati. Come detto, dopo le verifiche della Guardia di Finanza, l'Inps ha provveduto a stoppare le erogazioni delle pensioni non dovute ai ‘furbetti' che ‘dimenticavano' di comunicare i decessi dei parenti.