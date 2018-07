in foto: Campus Biomedico di Roma – il nuovo reparto di Odontoiatria

Inaugurato oggi al Campus Bio-Medico il nuovo Polo Odontoiatrico, un centro tecnologicamente avanzato e specializzato nella cura di denti e bocca che si trova nella sede di via Alvaro del Portillo 5, a Trigoria.

Sotto la direzione dei professori Leone D’Aversa e Luca Testarelli, il centro metterà a disposizione dei pazienti sei poltrone operative dal lunedì al venerdì (lunedì-martedì ore 8.00-17.30, mercoledì-giovedì e venerdì ore 8.00-20.00). Con i due responsabili lavorerà un’équipe di odontoiatri, igienisti dentali e assistenti alla poltrona dedicati, che potranno assicurare servizi sanitari odontoiatrici altamente specializzati, al fine di mantenere una corretta salute orale per tutta la famiglia, dai bambini ai nonni. Una delle caratteristiche peculiari del Polo sarà la creazione di percorsi diagnostico-terapeutici ‘su misura’, che terranno conto delle esigenze personali dei pazienti e dei fattori di rischio individuali.

Tra i servizi da oggi a disposizione: visite specialistiche, igiene orale professionale e profilassi, odontoiatria pediatrica, ortodonzia tradizionale ed estetica, endodonzia, implantologia, chirurgia orale, parodontologia, protesi dentaria, patologia odontostomatologica. La struttura è stata dotata di tutte le tecnologie più avanzate e di strumenti di diagnostica per immagini a ridotto dosaggio come Ortopanoramica, Telecranio, Cone-Bean 3D.

“Con l’apertura del nuovo Polo Odontoiatrico ci dotiamo oggi di un servizio all’avanguardia e con professionalità di alto livello in uno degli ambiti della salute più ‘sensibili’ per le famiglie e, in generale, per tutte le persone. L’esperienza e le competenze che metteremo a disposizione dei nostri pazienti per la cura dei denti e della bocca andranno ad arricchire, così, la dotazione di servizi sanitari specialistici che la nostra struttura è in grado di fornire al territorio", spiega Paolo Sormani, Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.