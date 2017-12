Sono entrati con il volto coperto da sciarpe e cappelli, in mano un coltello, e hanno aggredito un fioraio egiziano di 20 anni per rapinarlo. La vicenda, che ha visto protagonisti tre giovani italiani, è avvenuta a via Bari, vicino a piazza Bologna, intorno alle due della notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto riportato dal Messaggero, uno dei rapinatori ha colpito in testa con un bastone il fioraio che è quindi svenuto.

La rapina ha fruttato poche centinaia di euro di bottino. I soccorsi sono stati chiamati dal titolare dell’esercizio commerciale, avvertito dallo stesso egiziano dopo aver subito l'aggressione. Sul luogo è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato la vittima al Policlinico Umberto I, dove il giovane è stato ricoverato a scopo precauzionale ma non è comunque in gravi condizioni.

“Mi sono sembrati giovani – ha raccontato il ragazzo aggredito cercando di descrivere i tre – ma non potrei riconoscerli: avevano dei cappelli e le sciarpe, si vedevano solo gli occhi. Da come parlavano sono sicuro che sono italiani”. Due dei tre rapinatori hanno operato direttamente, mentre un altro avrebbe fatto da palo rimanendo all’interno di un’auto parcheggiata lì davanti con il motore acceso, in modo da facilitare la fuga. I tre sono ancora ricercati. Sull’episodio si sta ora indagando per provare a rintracciare i tre: si presume inoltre che la mini-banda abbia già compiuto rapine di questo genere in passato.