in foto: (La Presse)

Due famiglie sono state multate a Terracina. Approfittando della bella giornata, avevano deciso di recarsi in spiaggia con i cani, infrangendo le indicazioni imposte dal decreto del Governo, che invitano le persone a restare a casa e a limitare gli spostamenti ai soli necessari, per evitare la diffusione del contagio da coronavirus. Una giornata che le due famiglie avevano in mente di trascorrere all'aperto, godendo delle temperature praticamente estive e del sole, sistemandosi con l'attrezzatura da spiaggia in due punti distanti del lungomare pontino. Qualche ora da passare nella natura, per far giocare i bambini, lasciandoli correre sull'arenile. Ad infrangere i loro piani gli agenti della polizia locale del Commissariato di Terracina, che li hanno sorpresi in spiaggia durante i quotidiani controlli sul territorio, intensificati a seguito dell'emergenza Covid-19. Gli agenti che si trovavano a bordo delle moto d'acqua, li hanno raggiunti e multati. A seguito degli accertamenti e della verifica delle autocertificazioni, entrambe le famiglie sono risultate residenti in un altro Comune.

A Roma nel weekend oltre 12mila controlli

Continuano a ritmo serrato i controlli a tutela della salute pubblica. A Roma, solo nella giornata di sabato scorso, 25 aprile, giornata della Liberazione, gli agenti della poliza locale di Roma Capitale hanno effettutato più di 10mila verifiche sugli spostamenti e circa 2mila accertamenti nei parchi, giardini pubblici e attività commerciali. 109 gli illeciti riscontrati, la maggior parte di persone che si sono spostate per raggiungere parenti e amici fuori città. Sorvegliate speciali le strade che portano al mare, come via Aurelia, dove gli agenti hanno registrato il numero più alto di violazioni. Tra le persone multate anche due che volevano recarsi in Germania per andare a trovare alcuni parenti.