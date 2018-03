Non è durata molto la corsa di un ragazzino di 15enne alla guida di uno scooter rubato, che ora dovrà rispondere delle accuse di ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Nella serata di ieri i carabinieri del gruppo Nucleo Radiomobile di Roma hanno intimato l'alt ad un ragazzo alla guida di un ciclomotore Piaggio modello Liberty, ma questo, arrivato quasi all'altezza del posto di blocco, ha scartato e si è dato alla fuga in direzione di via Guglielmo Marconi.

Purtroppo per lui però i militari, a bordo delle loro moto di grossa cilindrata si sono messi all'inseguimento, terminato in via della Magliana dove il minore, dopo una serie di manovre pericolose, ha finito per andare a schiantarsi contro un suv parcheggiato a bordo della strada. Caduto dal mezzo ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato fermato dai carabinieri non senza opporre resistenza. Il mezzo sul quale viaggiava è risultato essere stato rubato più di un mese fa, ed è stato già restituito al legittimo proprietario. Il 15enne, identificato, è stato denunciato e riconsegnato ai genitori.