in foto: Carboniera in fiamme nel porto di Civitavecchia

Incendio all'interno della nave carboniera ‘My Golden Eclipse', lunga 229 metri e larga 30. L'enorme imbarcazione è stata avvolta dalle fiamme quando era ormeggiata al porto di Civitavecchia nei pressi della banchina Enel. Dalle 21 e 30 di ieri sera diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute per cercare di spegnere il rogo divampato nella stiva della nave.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto, l'autorità Portuale e Chimico del porto. I pompieri sono saliti a bordo della nave e, attraverso alcune termocamere, hanno individuato tre focolai nella stiva numero 7. Due focolai sono stati spenti in breve tempo mentre l'intervento sul terzo è ancora in corso questa mattina. L'intervento ha fatto in modo che le fiamme potessero propagarsi alla banchina e al resto della nave.

Sul posto, si legge nella nota diffusa dai pompieri, è intervenuto il seguente personale VVF che ha operato con i Vigili del Fuoco di Civitavecchia: VVF di Cerveteri; il CRRC (carro rilevamento nucleare chimico biologico); il funzionario di servizio dal C.do di Roma.