in foto: Scoperto un museo clandestino in un’abitazione a Valmontone

In casa nascondeva un vero e proprio museo archeologico clandestino. Monete, monili, vasi romani, anfore, frammenti di ossa, tutti di età compresa tra il secondo secolo avanti Cristo e il sesto secolo dopo Cristo. In tutto 160 reperti. I finanzieri del comando provinciale di Roma, compagnia di Colleferro, pensavano di trovare droga all'interno dell'appartamento ispezionato, un'abitazione di Valmontone, e invece si sono trovati davanti una collezione archeologica di reperti che proverrebbero dal complesso monumentale di Sant'Ilario ad Bivium. Il sito archeologico è stato interessato, tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, da una campagna di scavi nel corso della quale è stata ritrovata una catacomba, un cimitero e anche una chiesa.

Il proprietario denunciato per detenzione abusiva di reperti archeologica

Stando a quanto informa la Guardia di Finanza, tutti i reperti sono stati affidati in custodia al Museo Archeologico Comunale di Colleferro, in attesa che questi vengano studiati, classificati ed eventualmente restaurati prima di deciderne la definitiva collocazione. Proprietario dell'appartamento perquisito è un uomo di nazionalità italiana, che è stato denunciato alla procura di Velletri con le accuse di detenzione abusiva di reperti archeologici e di traffico di sostanze stupefacenti. In casa, infatti, i finanzieri hanno trovato anche diverse dosi di sostanze stupefacenti che, ricordiamo, era il primo obiettivo dei militari, il motivo per cui era era stata autorizzata la perquisizione.