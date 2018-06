Ultime ore per pagare l'acconto di Imu e Tasi. Scade oggi, lunedì 18 giugno 2018, il termine ultimo per il versamento delle due imposte sulla cassa. I cittadini potranno pagare tutto in un'unica soluzione oppure, in alternativa, versare la prima metà entro la giornata di oggi e saldare il contro entro la seconda rata entro il 17 dicembre. Spetta ai contribuenti provvedere al calcolo e al pagamento tramite bollettino postale oppure il modello F24 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Devono pagare l'Imposta Municipale Propria (Imu) e il Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) sono tutti i proprietari degli immobili con esclusione dei proprietari di prima casa. Le abitazioni principali, infatti, sono escluse dalle due tasse ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che restano assoggettate a entrambe le imposte.

IMU Roma, le aliquote 2018

Questa l'aliquota per l'Imu 2018 a Roma:

– 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate come A1, A8, A9 con una detrazione pari a euro 200 annui;

– 6,8 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER con una detrazione pari a euro 200 annui;- 7,6 per mille:

– per le unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie C1, C3, D8, utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell'IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo. Entro il 30 Marzo dell'anno successivo all'applicazione dell'aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l'apposito modello;- per i teatri e sale cinematografiche;- per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Entro il 30 Marzo dell'anno successivo all'applicazione dell'aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l'apposito modello;- per le unità immobiliari inserite nell'Albo dei "Negozi Storici" e nell'Albo dei "Negozi Storici di eccellenza" di Roma Capitale;- per le unità adibite a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui a decreto Legislativo 24 Aprile 2001, n.170.

In quest'ultimo caso è necessario, entro il 30 Marzo dell'anno successivo all'applicazione dell'aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l'apposito modello

– 10,6 per mille per tutti gli altri immobili.

N.B. È introdotta una riduzione del 25% dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che dunque è dovuta in misura pari al 75% dell'imposta determinata sulla base delle aliquote stabilite dal comune.

