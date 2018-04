Testa, cuore, coraggio, umiltà e fantasia. Non è mancato niente alla Roma questa sera all'Olimpico, che ha ribaltato il 4-1 dell'andata al Camp Nou contro ogni pronostico, conquistando la semifinale di Champions League ed eliminando il Barcellona. Al triplice fischio finale tutta la città è esplosa in un urlo liberatorio assieme agli spalti dello stadio dopo gli ultimi minuti di tensione.

L'impresa è stata compiuta, per batter Messi e compagni servivano tre reti e mantenere la porta di Alison inviolata, e con le unghie e con i denti, minuto dopo minuto, la squadra ha vinto meritatamente la partita, senza mai perdere il ritmo, dettando sempre i tempi agli avversari che più di una volta sono parsi increduli di fronte alla prestazione giallorossa.

Caroselli e clacson per tutta la città: la gioia del popolo romanista sta invadendo proprio ora le strade della capitale. Negli occhi ancora i goal di Dzeko, De Rossi e Manolas, ora i tifosi di ogni età sognano la finale della competizione più prestigiosa del mondo. Così mentre dentro all'Olimpico si canta ancora sugli spalti e si piange fuori e dentro il campo, in città si festeggia dal centro alla periferia.

Dopo la delusione di domenica in campionato, con la sconfitta di due reti a zero contro la Fiorentina, la Roma sembra trovare inaspettatamente l'obiettivo della stagione in Europa e non solo nel centrare il terzo posto in serie A. Tifosi di ogni età, in tanti rassegnati forse a una serata di sofferenza contro una delle squadre più forti del mondo, vivono ora a un sogno da cui non si vogliono svegliare perché ora tutto è possibile. E per andare avanti in questo sogno agli undici in campo servirà lo stesso calore ed entusiasmo sentito stasera sugli spalti. E domenica sera c'è il derby con la Lazio.