Imprenditori legati a Maduro a Roma: sequestrate opere d’arte e un appartamento in via dei Condotti

I finanzieri hanno sequestrato un milione di euro tra cui un appartamento di lusso in via dei Condotti a Roma e opere d’arte a due imprenditori colombiani. Indagati per corruzione internazionale, avrebbero stretto accordi commerciali con il governo del Venezuela, tra cui quello sui sussidi alimentari e nel riciclaggio dei guadagni.