Un imprenditore di 55 anni originario di Ferentino è morto dopo un intervento per rimuovere dei polipi alla gola. Si trovava ricoverato al Sant'Andrea di Roma. Non sono ancora chiare le cause del decesso: i familiari dell'uomo hanno presentato un esposto in Procura per far luce sulla vicenda. In seguito a questo, il magistrato ha disposto l'autopsia sulla salma: i risultati dell'esame arriveranno tra sessanta giorni. L'uomo era stato ricoverato per un intervento di polipectomia: dopo l'operazione però, sono sorti dei sintomi che hanno portato a serie complicazioni post operatorie. Dopo qualche giorno, il decesso. Dopo l'autopsia la salma è stata restituita ai familiari: i funerali si svolgeranno oggi a Ferentino, in provincia di Frosinone.

Imprenditore morto dopo intervento, oggi i funerali

I familiari dell'imprenditore deceduto al Sant'Andrea di Roma non riescono a darsi pace per quanto accaduto. Soprattutto perché non capiscono cosa sia successo e come mai ci siano state complicazioni dopo l'intervento di polipectomia. Proprio per fare luce sulle cause della morte il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo del 55enne: quello che si vuole capire è da cosa siano scaturite le complicazioni in seguito all'operazione e se vi siano eventuali responsabilità per il decesso, che al momento non ha ancora una risposta. Sarà l'esame a stabilire cosa sia accaduto esattamente. L'uomo, molto conosciuto a Ferentino dove abitava, lascia una moglie e tre figli, che non riescono a darsi pace per quanto accaduto. Tra sessanta giorni potranno avere delle risposte: e allora si saprà come mai l'imprenditore è morto e cosa sia stato a causare le complicazioni.