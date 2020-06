in foto: Immagine di repertorio

Il cane era toppo feroce e per questo lo ha impiccato un albero. Così si è giustificato un uomo di sessantacinque anni che è stato denunciato dalla polizia per aver ucciso l'animale nel Parco dell'Aniene a pochi passi dall'ingresso di via dei Lodigiani, nel quartiere di Casal de Pazzi alla periferia Nord-Est di Roma. Da quanto si apprende è stato disturbato nell'operazione da un agente della polizia penitenziaria che aveva da poco finito il suo turno nel vicino carcere di Rebibbia.

Di fronte al tentativo di salvare il cane da parte della guardia carceraria, l'uomo ha reagito ingaggiando una colluttazione brandendo una sega lunga trenta centimetri e l'animale, che era stato appeso a un albero alto sei metri, non ha avuto scampo. Fuggito a bordo della sua auto il 65enne è stato aiutato allontanarsi da due donne, ma è stato comunque rintracciato e denunciato. Dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animale, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Le due amiche dell'uomo invece per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito il cane non era dell'uomo, che si sarebbe "solo" preso in carico di ucciderlo per conto delle due amiche che lo accompagnavano. Secondo quanto hanno raccontato era diventato troppo aggressivo così avevano deciso di liberarsene incaricando il 65enne di farlo al posto loro. L'uomo ha accettato decidendo che la maniera più semplice per farlo sarebbe stato impiccarlo e poi tagliare la corda (per questo la sega) per liberarsi del corpo.