Illona Staller, in arte Cicciolina, non avrebbe pagato le quote condominiali di un palazzo sulla Cassia dove possiede un appartamento. Circa 70mila euro di debiti che avrebbero portato al pignoramento del vitalizio che percepisce perché eletta in Parlamento negli anni '80 con il Partito Radicale. Secondo l'avvocato Gianfranco Ferrari, legale dell'ex star del porno, Equitalia avrebbe pignorato l'intero importo del vitalizio e non un quinto come stabilito. "La mia assistita, essendo il vitalizio la sua attuale principale fonte di reddito, ha avuto difficoltà e subito anche ingiunzioni da Equitalia con le conseguenze che si possono immaginare", spiega Ferrari. Secondo l'avvocato, che per conto di Cicciolina ha presentato una denucia, in un verbale di assemblea di condominio del 17 maggio scorso "si legge a chiare lettere – afferma il legale – che sarebbe in corso una procedura di media-conciliazione con un'offerta transattiva dell'amministratore precedente, procedura avviata dalla nuova amministrazione. Nella denuncia – spiega l'avvocato – la mia assistita contesta il fatto che non potevano essere richiesti decreti ingiuntivi esecutivi nei suoi confronti per importi complessivi di 70 mila euro sulla base di semplici preventivi e senza i rendiconti consuntivi approvati".

Un anno fa l'ex pornostar si era scagliata su Facebook contro il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che l'aveva inserita nella lista degli ex parlamentari che ancora percepiscono il vitalizio: "Chiedimi scusa ufficialmente se non sarò costretto a querelarti!! Non sai neppure e dichiari il falso che io ho fatto il deputato dal 1987-1992 per ben 5 anni!! Ho preso 20,000 voti ero seconda a Marco Pannella e per ben 5 anni ogni santo giorno andavo al parlamento!! Ho fatto 20 proposte di legge è tuttora depositata al Parlamento Italiano! Io prendo 2000 euro nette di vitalizio! Il tuo stipendio parlamentare sicuramente è oltre 10,000 euro al mese!! Concludo di non insultarmi sui giornali perché vado via legale!! E chiedi scusa al giornale che hai menzionato anche un morto defunto da anni dicendo che prende vitalizio!! Ridicolo!!".