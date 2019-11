in foto: (La Presse)

Ilary Blasi ha parcheggiato la sua Smart in zona a traffico limitato al centro di Roma senza permesso e ha rischiato che il carroattrezzi chiamato dai vigili urbani gliela portasse via. L'episodio di infrazione stradale che ha coinvolto la conduttrice televisiva e showgirl moglie di Francesco Totti è accaduto in via Capo le Case, nel pressi di piazza di Spagna, durante il pomeriggio di ieri, venerdì 22 novembre.

I vigili fanno rimuovere l'auto di Ilary Blasi

Ilary ha lasciato la sua macchina nella Ztl e si è allontanata. Erano circa le ore 17 quando gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Pronto Intervento Traffico sono intervenuti e, notando il veicolo privo dei permessi richiesti per accedere alla zona, hanno chiamato un carroattrezzi per farla rimuovere. Quando la moglie del "Pupone" è tornata alla sua auto si è sentita disorientata, ha visto la sua macchina caricata ed è arrivata appena in tempo prima che gliela portassero via.

Multa per Ilary Blasi ma auto salva

Di fatto la rimozione c'è stata: l'auto è stata spostata dal parcheggio in cui si trovava in sosta ed è stata caricata sul mezzo, ma per legge, essendo arrivata la sua proprietaria in tempo prima del trasporto verso il deposito, le è stata riconsegnata sul posto, in cambio della sanzione amministrativa e il pagamento della rimozione.