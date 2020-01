in foto: Stefano e Ilaria Cucchi

Oggi il fischio d'inizio della stracittadina della capitale sarà alle 18.00, il momento più atteso del campionato da ogni tifoso, quando non esiste classifica o stagione più o meno fortunata. Cuore giallorosso lei, tifoso della Lazio il fratello Stefano. Oggi Ilaria Cucchi, nel giorno del derby in cui allo stadio Olimpico si affronteranno Roma e Lazio, ha deciso di ricordare il fratello morto a seguito delle percosse ricevute durante la detenzione, con un post su Facebook tenero e familiare, ricordando quella innocua rivalità calcistica in casa e postando due foto di Stefano da ragazzino durante una recita alle scuole medie, vestito da uomo primitivo, coperto da pelli e con il viso truccato. Alle 18.00 oggi Stefano Cucchi non potrà essere allo stadio a tifare per la sua Lazio in Curva Nord, ma ci sarà il suo cappello calzato dal nipote Valerio anche lui tifoso della Lazio.

"Questa foto è quella recita delle scuole medie sui primitivi. Hanno tutti la tua età ma tu, come sempre, eri il più piccoletto. Che faccia Stefano che hai! A lato. Buffissimo. – scrive Ilaria, che lungo questi dieci anni si è sobbarcata la battaglia legale e civile per conoscere la verità sulla morte del fratello e ottenere giustizia – Oggi ci sarà il derby. Valerio, tuo nipote, porterà il tuo berretto allo stadio. Tanto vinciamo noi Ste. Ma noi chi? Perché io e te non tifiamo per la stessa squadra. Ma vinciamo Ste! Vinciamo sempre". Le curve di Roma e Lazio in questi anni hanno manifestato spesso la loro vicinanza alla famiglia Cucchi con striscioni esposti durante le partite, ma anche con iniziative pubbliche.