in foto: Il surreale dialogo Totti–Spelacchio

Francesco Totti fa jogging notturno in uno dei parchi di Roma, si appoggia a un albero, che esclama: "Comodo eh?". Non è un abete qualsiasi, ma Spelacchio, il famoso, famigerato, quest'anno stupendo albero di Natale di piazza Venezia. Nel nuovo video di Netflix, che ha finanziato gli addobbi e le luci, sono protagonisti proprio Spelacchio e l'ex capitano e numero 10 della Roma. "Spelacchio allora sei tu. Ma non dovevi stare a piazza Venezia", chiede Totti, che definisce l'albero ‘il capitano del Natale'. E Spelacchio: "A quest'ora roma è troppo bella e avevo bisogno di sgranchirmi un po' le radici".

L'inaugurazione di Spelacchio

Spelacchio è stato inaugurato, alla presenza della sindaca Virginia Raggi e di centinaia di romani, lo scorso 8 dicembre. "Finalmente siamo qui ad accendere Spelacchio, l'albero più famoso del mondo. Sarà acceso 24 ore al giorno fino al 6 gennaio", ha dichiarato la prima cittadina. L’albero di Natale di quest'anno è un abete di oltre 22 metri di altezza e proveniente da Cittiglio, provincia di Varese.