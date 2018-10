Sui social network sta circolando un video che immortala alcuni momenti degli incidenti tra ultras della Roma e del Cska Mosca prima del match di Champions League fuori lo stadio Olimpico. Nel filmato si vede un gruppo di giallorossi picchiare due giovani tifosi russi stesi a terra su Ponte Duca d'Aosta, colpendoli a calci e con le aste delle bandiere usate come bastoni. Al termine degli incidenti il bilancio è stato di un supporter della squadra ospite ferito con un'arma da taglio e di due contusi.

La Questura: "Disattese dai russi indicazioni di sicurezza"

La Questura di Roma, in una nota ha chiarito come gli incidenti si sono verificati nonostante l'imponente cordone di sicurezza perché la "tifoseria straniera ha disatteso tutte le indicazioni fornite dalla Questura e dal Consolato russo, nei giorni scorsi". "Infatti, nonostante la predisposizione di idonei servizi, nessuno dei tifosi ospiti ha raggiunto piazzale delle Canestre, individuato e segnalato, come di consueto, quale luogo di ritrovo da cui poi raggiungere in sicurezza lo stadio", ha concluso il questore Guido Marino.

L'agguato a Rione Monti

L'ostilità tra le due tifoserie risale al 2014, quando violenti incidenti si verificarono fuori l'Olimpico per poi proseguire sugli spalti nel settore distinti. Nella notte tra lunedì e martedì scorso poi un agguato si è verificato sempre ai danni dei tifosi moscoviti fuori un pub di Rione Monti: da una parte cinte e bastoni, dall'altra il lancio di sedie e bottiglie.