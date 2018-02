Sessanta disegni dei bimbi realizzati dai bimbi delle scuole elementari della Capitale decoreranno un intero treno della Metro A di Roma. Il convoglio si chiamerà il ‘treno dell'arte', sarà composto dalle sei carrozze decorate con i disegni dei bimbi e rimarrà in circolazione per almeno sei mesi. La metropolitana di Roma si colora così con la fantasia e la spontaneità dei bambini, dando naturale decoro e genuina creatività ai mezzi pubblici della Capitale, si legge nel comunicato stampa del Campidoglio. Al concorso ‘Adotta un treno' hanno partecipato 120 istituti scolastici di Roma e oltre 17mila alunni delle elementari (dai 6 ai 10 anni). Alla giuria sono arrivati 1.357 disegni, 651 dei quali sono stati selezionati, uno per ogni classe. La commissione ha quindi scelto i 60 più interessanti. La Giuria, come previsto dal regolamento, era composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Atac, Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, Assessorato alla Città in Movimento, XI Commissione Consiliare Scuola e III Commissione Consiliare Mobilità, con il coordinamento del direttore artistico di ARF – festival di storie, segni e disegni.

Le 651 classi che hanno partecipato ad “Adotta un treno – il concorso” riceveranno il libro contenente tutti gli elaborati ammessi al concorso. Da fine febbraio, inoltre, lungo le banchine della stazione Porta San Paolo della linea Roma-Lido e al Polo Museale Atac di Piramide, sarà allestita una mostra permanente con tutti i disegni delle classi partecipanti ad “Adotta un treno – il concorso”.