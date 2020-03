in foto: Le immagini del calcio e dell’uomo che cade in terra

In queste ore un video sta circolando su WhatsApp e Instagram e mostra il trapper romano Sayanbull picchiare un uomo in mezzo alla strada senza che questo gli avesse fatto nulla. Sayanbull, cantante di seconda fascia conosciuto più per le sue violente bravate che per la musica, sferra all'improvviso un calcio in faccia un cittadino bengalese che cammina in mezzo alla strada. A riprendere la scena c'è il pugile Manuel Parrini che commenta "No, fra, perché questa cosa". I due erano finiti insieme al centro delle cronache per aver picchiato all'Eur il barista di un locale ‘colpevole' di non avergli voluto servire da bere.

Il trapper Gallagher picchiato e minacciato da Sayanbull

A postare il video sulle sue stories di Instagram un altro trapper romano, Gallagher, al secolo Gabriele Magi, finito anche lui al centro più di una volta di vicende finite davanti a un giudice e con una condanna. Ma questa volta Gallagher e altri due suoi amici e sodali (Sik e Wok) sono le vittime di Sayanbull, Parrini e altri due pugili: il video mostra i due picchiarli e minacciarli per cause da chiarire.

Fedez contro Social Boom difende Gallagher

Pubblicato dallo youtuber Social Boom, il video è stato successivamente rimosso dopo che nella vicenda è intervenuto Fedez, prendendosela con la scelta del canale di video di pubblicare questo tipo di materiale e dopo aver inviato nel suo show proprio Gallagher. Secondo Social Boom il pestaggio sarebbe stato "ordinato" perché Gallagher non avrebbe restituito alcuni abiti di marca dopo aver girato un videoclip.