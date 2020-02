in foto: Il tramonto oggi alla Stazione Termini

Un tramonto mozzafiato oggi a Roma. Quando il sole ha cominciato a calare il cielo si è fatto prima arancione, per poi esplodere in una sinfonia di rosa e tonalità di viola. Una tavolozza di colori bellissimi, che hanno lasciato i romani con il naso all'insù. Migliaia le foto che hanno invaso i social network, con la gara a chi è riuscito a immortalare il momento in cui il cielo si è fatto più bello. Uno spettacolo davvero suggestivo che ha dato un tono speciale a questa domenica di febbraio.