in foto: Matteo Salvini

Per provare a vincere i ballottaggi nel Lazio scenderà in campo in prima persona Matteo Salvini. Il prossimo 2 Giugno, dopo la tradizionale parata ai Fori Imperiali per la festa della Repubblica, il leader leghista andrà prima a Tivoli, poi a Nettuno e infine a Civitavecchia. A Nettuno il candidato del centrodestra, Alessandro Coppola, è in netto vantaggio rispetto al candidato del centrosinistra. Stesso discorso a Civitavecchia, dove il candidato del centrodestra, Ernesto Tedesco, al primo turno ha vinto con il 49 per cento delle preferenze.

in foto: Gli eventi a cui parteciperà Matteo Salvini nel prossimo fine settimana

Intanto il vice presidente del Consiglio continua ad attaccare la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che alle Europee della scorsa settimana ha registrato un forte arretramento del Movimento 5 Stelle in città a favore del Partito democratico e, soprattutto in periferia, della Lega di Salvini. "Vogliamo aiutare i romani, anche perché ogni giorno se ne legge una, e senza polemiche il voto dei cittadini romani di domenica è chiaramente un giudizio sull'amministrazione di questa città", ha detto il leader leghista nel corso di una conferenza stampa al Senato. E poi, commentando il cosiddetto ‘Salva Roma', il provvedimento che trasferirebbe allo Stato il debito della Capitale: "O tutti o nessuno. Siamo vogliosi di aiutare tutti. O si trova uno strumento normativo per aiutare tutti o non vedo perché ci devono essere cittadini di serie A e serie B".