in foto: Il D–White, ristorante gestito per anni da Alessandro Carnevali a Viterbo

Alessandro Carnevali, ristoratore molto noto a Viterbo, sua città d'adozione, è stato trovato morto nel proprio appartamento a Parigi. La tragedia risale alla notte di mercoledì: il ristoratore di origini marchigiane, che a Viterbo per anni aveva gestito il ristorante D-White, si era trasferito ormai da quattro anni nella Capitale francese, dove era riuscito ad aprire tre ristoranti in cui proponeva piatti della tradizione gastronomica italiana. Mercoledì notte l'uomo, 45 anni, è stato trovato morto nella propria abitazione. Non sono ancora state rese note le cause del decesso: si ipotizza un malore, anche se per chiarire la vicenda le autorità francesi hanno disposto l'autopsia sulla salma del 45enne.

Pare che Carnevali, che nonostante il trasferimento a Parigi tornava spesso a Viterbo anche per fare visita ai genitori, all'ex moglie e al figlio, avesse prenotato un volo per la cittadina della Tuscia proprio per il giorno successivo alla tragedia. Il ristoratore era molto legato a Viterbo, anche per via del locale in piazza delle Erbe, nel pieno centro storico, che aveva gestito per anni. I funerali dell'uomo si dovrebbero tenere proprio a Viterbo, anche se bisognerà aspettare che l'autopsia chiarisca il motivo della morte, in particolare dissipando dubbi su eventuali cause diverse da quelle naturali.