in foto: Junior Cally su una barella in ospedale

Il rapper romano Junior Cally è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sabato sera a Fiumicino. Stando a quanto si apprende, avrebbe riportato una frattura a una vertebra e tre costole incrinate.

Il ragazzo, all'anagrafe Antonio Signore, ha pubblicato su Instagram una fotografia in cui si mostra disteso su una barella d'ospedale e con al collo un collare ortopedico. "Oggi posso dirlo con certezza e tranquillità, dopo 24 ore di inferno posso dire di essermela cavata abbastanza bene, con tre costole incrinate e una vertebra fratturata, dovrò stare con il busto per giorni ancora indefiniti, ma giuro che recupero in fretta. Grazie a tutti i messaggi ricevuti da parte dei miei amici più stretti che si sono preoccupati per me, vi voglio bene", ha detto ai suoi fan.

L'appello ai 400mila fan su Instagram: "Usate sempre la cintura"

Il rapper, sempre su Instagram, ha raccontato così la dinamica dell'incidente: "Tornavamo verso casa, e la macchina di fronte a noi inchioda di colpo. Il mio amico alla guida la evita prontamente. Peccato perché subito dopo abbiamo capito perché avesse inchiodato. C'era appena stato un incidente e noi ci siamo trovati di fronte, come un muro, una della automobili incidentate. Detto questo ragazzi miei, io la cintura non la metto mai, ma l'altra sera ce l'avevo. Una cosa è certa: se non avessi avuto la cinta, sarei morto. Usate sempre la cintura".