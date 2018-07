Il cantante Achille Lauro, nome noto soprattutto tra i più giovani fan della trap e del rap, ha regalato un defibrillatore alla Palestra Popolare Quarticciolo. "Grazie mille per il sostegno, non è cosa scontata ricordarsi da dove si proviene… Uno dei nostri motti è ‘dalla Borgata, per la Borgata' e questa è anche la storia tua. Grazie grazie grazie big Lauro!", il messaggio su Facebook degli attivisti della palestra che ringraziano il rapper nato e cresciuto a Vigne Nuove, periferia Nord Est di Roma.

Proprio alla Palestra Popolare del Quarticciolo è stato girato il video clip di Midnight Carnival, il brano che è anche il primo estratto dall'ultimo disco dell'artista Pour L'Amour, che racconta la vita e i sogni di un gruppo di ragazzi della periferia di Roma. Giovani simili ai tanti che si allenano nella palestra nata in un ex locale caldaie delle case popolari occupato. Arrivato al quarto album pubblicato in quattro anni, Achille Lauro si è imposto sulla scena prima rap e poi trap grazie a uno stile originale, dove non mancano, tra samba trap e rap più classico, i riferimenti alla sua adolescenza e alla vita nelle periferie romane.