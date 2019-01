in foto: Tmb Salario

Prati verdi e soluzioni innovative per un progetto di riconversione dell’area del Tmb Salario all’avanguardia. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi ha comunicato due giorni fa in video allegato a un post pubblicato su Facebook la soluzione che la giunta Capitolina propone per cambiare il volto di via Salaria 981. In realtà si tratta della restituzione grafica di una tesi del laurea di dodici anni fa, redatta da un neo ingegnere nel 2006. A notarlo l'Agenzia Dire. Lo studente all'epoca collaborava già con Ama, quando nel 2004 sono iniziati i lavori per la costruzione dell'impianto di trattamento dei rifiuti.

A commentare l'accaduto Giovanni Caudo, che ha definito l'iniziativa "un attentato alla credibilità e all’autorevolezza delle istituzioni". Il presidente del III municipio ha detto: "Sento un moto di ribellione davanti a questi atti che denunciano il totale disorientamento di questa amministrazione su problemi di rilevanza capitale, come i rifiuti e l’ambiente".