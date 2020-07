in foto: Conte con la maglietta del Cinema America

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha partecipato, a sorpresa alla serata inaugurale dell'arena del Cinema America a piazza San Cosimato, Trastevere, Roma. Conte, accompagnato dalla fidanzata Olivia Paladino, si è intrattenuto qualche minuto con il presidente dell'associazione Piccolo America, Valerio Carocci. Questa sera verrà proiettato il film ‘La Bella Vita', opera d'esordio del regista Paolo Virzì. Sul palco sono saliti Virzì e anche i protagonisti della pellicola, Sabrina Ferilli, Claudio Bigagli e Massimo Ghini. "Questo film per me è stato un sogno. Dopo è iniziato un mestiere", ha dichiarato Ferilli, mentre Virzì ha spiegato che con questo film voleva "rappresentare un operaio fragile. È stato il primo, poi ne ho fatti 14".

Conte posa con la maglia del Cinema America tra le mani

Il presidente, giacca senza cravatta e mascherina nera, si è seduto a terra tra la folla per seguire la presentazione della serata. Ha posato per alcune fotografie con la maglietta rossa e gialla del Cinema America tra le mani. In piazza tanti romani, ma il distanziamento sociale è garantito da alcuni segnaposto posizionati a terra.

Per quanto riguarda le altre serate del fine settimana a San Cosimato, domani (sabato 4 luglio) verrà proiettato il cartone animato La Carica dei 101 e domenica 5 luglio verrà proiettato Ovosodo di Paolo Virzì.