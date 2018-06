Secondo Paolo Ferrara, consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, "il Partito democratico che scende in piazza a Roma per la manifestazione ‘a difesa della Costituzione' e della democrazia è come vedere il Ku klux Klan che sfila tenendo in mano l'enciclica papale sull'unità del genere umano". Così ha scritto Ferrara in un post pubblicato su Facebook. "Quelli che della Costituzione ne volevano fare carta straccia. Non ce la faccio è più forte di me. Il muso lungo di Orfini che grida al fascismo, rappresenta pienamente lo stato di liquefazione del suo stesso partito: usa parole sciocche, di critica al nuovo esecutivo insediato da un giorno dopo che il suo governo ha messo la fiducia sulla legge elettorale esattamente come fece Mussolini nel 1923. Loro che hanno tolto ai poveri per dare alle banche. Vergogna! In piazza musi lunghi e persone grigie che a vederle fanno quasi pena. La barba e le sopracciglia incolte di Orfini sono la metafora dell'Italia che ci hanno lasciato e che siamo chiamati a far ripartire. Un Pd in piazza che impazza. Da non perdere". Sotto al post pubblicato ieri sera sul social network c'è una fotografia che ritrae il presidente Pd Matteo Orfini.

Risponde a Ferrara la consigliera del Partito democratico Giulia Tempesta: "Questo personaggio che oscilla tra il ridicolo e il demenziale, ha paragonato il Pd al Ku Klux Klan; ha citato la Costituzione probabilmente senza averla mai letta; ha paragonato l'attività del Parlamento a quella di Mussolini, un dittatore, lo stesso che fece uccidere Giacomo Matteotti. Ma il genio, non pago e tronfio di sè, ha deciso di lanciarsi nell'iperbole straordinaria per cui l'Italia lasciata dal PD sarebbe ben rappresentata dalla barba e dalle sopracciglia del Presidente del PD Orfini. Vorrei davvero trovare le parole giuste per descrivere un personaggio del genere, ma perdere altri 5 minuti della mia vita a farlo è un insulto alla mia intelligenza. Poi se Ferrara da gran cabarettista quale pare sia diventato, vuole rimettere i panni del consigliere comunale, potrebbe dedicare qualche post alla condizione delle strade e delle buche della capitale o a quella dei cassonetti. Se vuole, due foto gliele posso fornire io stessa… non sarà certo tempo sprecato".