in foto: Papa Francesco – foto d’archivio

Visita a sorpresa di papa Francesco all'Istituto Comprensivo Elisa Scala di Roma, che si trova alla periferia sud-est della Capitale, tra la Borghesiana e la Borgata Finocchio. Nell'ambito dei ‘Venerdì della Misericordia' il Pontefice si è recato alla scuola in compagnia del monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Al suo arrivo è stato accolto dalla preside, la professoressa Claudia Gentile, e dagli alunni che stavano svolgendo le attività pomeridiane.

Elisa Scala, morta a undici anni per una leucemia fulminante

L'istituto è intitolato a Elisa Scala, che frequentava la prima media dell'allora scuola di via Rocca Camastra ed è morta tragicamente a undici anni per una leucemia fulminante. Elisa, ha raccontato la dirigente Gentili, era una bambina molto vivace e determinata e parlava spesso col papa' e

la mamma della sua passione per libri e biblioteche. Pochi mesi dopo la sua morte, nel dicembre 2015, è nata la "Biblioteca di Elisa" e in seguito i genitori hanno lanciato l'iniziativa ‘Dona un libro a Elisa', rivolta a chiunque avesse voluto donare un libro alla biblioteca. I libri raccolti sono stati oltre 20mila, spediti da tutta Italia e non solo e ognuno con una dedica a Elisa. Pochi mesi fa l'Istituto ha avuto il via libera dal Comune di Roma e dal Ministero della Pubblica Istruzione per intitolare la scuola a Elisa.