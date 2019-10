in foto: Il nuovo singolo di Max Pezzali è dedicato alla città di Roma

Si intitola ‘In questa città', è il nuovo singolo di Max Pezzali ed è dedicato alla Capitale, a Roma. L'annuncio è stato fatto dallo stesso ex leader degli 883, che oggi ha condiviso su Instagram una recensione della canzone che ha fatto Rosario Fiorello in anteprima (l'uscita ufficiale è prevista per il prossimo 8 novembre): "Ho avuto modo di ascoltarla. Un atto d’amore verso Roma, la nostra “Capitale”tanto bistrattata, che mi ospita da quasi 25 anni. Mi ha emozionato. Amici Romani e non, sono sicuro che vi piacerà tantissimo. W Max". L'imagine di copertina del singolo è un fumetto realizzato da Zerocalcare. Nessuna anticipazione, invece, per quanto riguarda il testo della canzone.

“Per me è sempre un’emozione immensa ricevere un complimento per una canzone, ma se il complimento arriva da te l’emozione è cento volte più forte… Grazie Fiore, grazie davvero”, ha risposto Pezzali a Fiorello, che in qualche modo (non è chiaro se sia stato tutto studiato) ha anticipato, con il suo post, l'uscita del nuovo singolo.

Nel video della canzone una ripresa aerea di Roma dal Gianicolo

"Nuovo singolo e nuovo video di "IN QUESTA CITTA'" di Max Pezzali. Il titolo è stato "anteprimato" ieri da Fiorello… che onore! Ciao dallo staff", si legge nella didascalia di un altro post su Instagram in cui viene mostrato un drone che realizza una ripresa aerea di Roma dal monumento equestre di Giuseppe Garibaldi al Gianicolo. Tali immagini, ovviamente, faranno parte del video ufficiale della nuova canzone di Pezzali. Probabilmente il singolo sarà un'anteprima di un nuovo album dell'artista pavese.