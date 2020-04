Sono 169 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio. Aumentano i guariti, 32, il doppio dei decessi registrati nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 1169, mentre i pazienti in terapia intensiva 181. Le persone in isolamento domiciliare sono 1529. Sono i dati diffusi dalla Regione, al termine della consueta task force tra l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori generali delle Asl del territorio, aziende opedaliere, Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza. Oggi il dato più basso del Lazio lo registra la Asl di Latina, con soli 6 contagi tra capoluogo pontino e provincia. La Asl di Viterbo invece non ha avuto nessun morto. 8287 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nel frattempo, fanno sapere della Regione, le case di riposo e le Rsa continuano ad essere le sorvegliate speciali. A Civitavecchia, Asl Roma 4, sono stati attivati i controlli sulle navi su richiesta dell’Usmaf.

I dati aggiornati del 2 aprile Asl per Asl

Asl Roma 1: 22 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 1095 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 2: 19 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 75 anni. 11 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 14 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 90 anni con patologie preesistenti. 1203 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 14 nuovi casi positivi. Deceduta 1 donna di 89 anni. 2596 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 34 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 2 pazienti sono deceduti. 1345 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 6: 21 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 98 anni con gravi patologie pregresse. 160 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 10 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 80 anni con patologie pregresse. 165 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Latina: 6 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni di Fondi.

Asl Viterbo: 10 nuovi casi positivi. 1697 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Rieti: 19 nuovi casi positivi riferiti ai cluster già conosciute. 2 pazienti sono guariti. 3 decessi: uomo di 68 anni, donna di 89 e donna di 91 anni, tutti con patologie preesistenti. 392 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.