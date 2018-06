in foto: La bambola utilizzata da una coppia di anziani coniugi come nascondiglio per 60 grammi di cocaina

Due nonnini insospettabili, all'apparenza. Ma in casa nascondevano un segreto: all'interno di un armadio c'era una bambola, che a prima vista sembrava un regalo per una nipotina. In realtà era il nascondiglio perfetto per la droga: all'interno c'erano 60 grammi di cocaina.

Dopo lunghe e complesse indagini gli agenti della polizia del commissariato di Civitavecchia, diretto da Nicola Regna, sono riusciti a risalire ai due anziani coniugi: C.A., le iniziali della donna, 70 anni e R.F., le iniziali del marito, 75 anni. "Siete stati bravi", è l'unico commento che hanno fatto quando gli investigatori hanno trovato la droga.

Arrestati al termine della perquisizione domiciliare, gli anziani coniugi dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo era incensurato, ma la donna, stando a quanto si apprende, aveva precedenti per reati inerenti agli stupefacenti. I figli della coppia sono rimasti shockati quando hanno appreso dell'arresto dei genitori, che ora rimangono a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di essere giudicati.