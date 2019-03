Uno schermo televisivo con il volto del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Sotto, la scritta Neuronics, che richiama il logo della nota catena di negozi di elettronica, e sopra di essa cinque stelle disegnate. Il manifesto, opera di uno street artist, è apparso questa mattina in vicolo del Babuccio, a pochi passi dal Quirinale a Roma. E' stato realizzato da Andrea Villa, il "Banksy di Torino", le cui creazioni sono soprattutto manifesti politici in chiave satirica.

Questa la spiegazione del manifesto apparsa sulla pagina Facebook dello street artist:

Secondo la corrente dei situazionisti francesi, le macchine e la singolarità tecnologica mediale in un futuro prossimo, avrebbero preso il sopravvento sul pensiero umano.

Se negli anni '60 la tecnologia era una protesi del pensiero e dell' azione umana, nel futuro l' uomo sarebbe divenuto la protesi del pensiero e dell' azione della macchina. In questo senso, l' uomo avrebbe iniziato a produrre per la macchina e non viceversa, in una relazione viziosa e simbiontica.

Nam Jun Paik, è uno scultore che rappresentava schermi e computer sottratti al loro ruolo tecnologico, e trasformati in oggetti puramente estetici, come l' opera "zen per televisore", dove una calamita disturba la trasmissione di uno schermo TV.

Così nel manifesto di Villa, la tecnologia ha surclassato il pensiero politico, creando una classe di parlamentari che scrive sui social e esprime dichiarazioni unicamente per soddisfare "la macchina".