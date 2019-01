in foto: Foto Facebook Claudio Torcè

Cantato da Pupo, amato dai grandi e dai bambini, il gelato al cioccolato è una sfida per ogni maestro gelataio. Un classico intramontabile, il gusto più amato, forse, ma anche quello più provato dai clienti per capire se un gelataio ci sa fare oppure no. Sembra, stando alla Guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso edizione 2019, che il migliore gelato al cioccolato si faccia a Roma. E per la precisione nella gelateria di una vecchia conoscenza del mondo del gelato. Il premio della guida per il miglior gelato al cioccolato è andato a Claudio Torcé, storico maestro gelataio di Roma. Sempre nel Lazio il miglior ‘gelatiere emergente': si tratta di Davide Frainetti di Caffé del Duomo a Terracina.

Con 5 nuovi ingressi sono 43 i "Tre Coni", cioè il massimo riconoscimento per le gelaterie. Comanda la classifica delle regioni l'Emilia Romagna, con 8 gelaterie, seguono con 6 Piemonte e Lombardia, poi Toscana e Lazio con 5. Secondo le stime ogni italiano consuma ben sette chili di gelato in un anno. "Se da un lato non si smette di sperimentare nell'ottica di un prodotto sempre più naturale e sano, dall'altro il mix di scienza e conoscenza dei grandi maestri gelatieri italiani ci riconsegna i gusti di una volta nella loro veste più contemporanea, che ne valorizza la purezza dei sapori e delle consistenze, con stili e peculiarità in divenire da Nord a Sud. Tra le novità più in voga, il gelato del pasticcere", spiegano i curatori della guida del Gambero Rosso.