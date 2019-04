in foto: Il meme sul buco nero e le stazioni chiuse della metropolitana linea A di Roma che sta circolando da ieri su Facebook

Tra la stazione Termini e la fermata della Metro A Flaminio c'è un buco nero che inghiottisce gli altri stop (Repubblica, Barberini e Spagna, ricordiamo, sono tuttora chiuse per problemi alle scale mobili). Questo il meme che sta circolando nelle ultime 24 ore su Facebook ed è questa la trovata dei romani per ironizzare sulla situazione delle metropolitane facendo riferimento alla importantissima scoperta scientifica annunciata nel corso della giornata di ieri: la prima ricostruzione fotografica di un buco nero. Stando alle ultime dichiarazioni dell'amministrazione capitolina, le fermate Spagna e Repubblica riapriranno entro la fine del mese di aprile, ma per ora Atac non ha diffuso alcuna comunicazione ufficiale in merito. Stando a quanto riporta il Messaggero, però, in realtà l'apertura delle tre metropolitane potrebbe slittare ulteriormente a causa di alcuni problemi per quanto riguarda la manutenzione delle scale mobili e i relativi collaudi. Nei prossimi giorni la risposta.

Per il momento il centro storico di Roma è praticamente irraggiungibile con la metropolitana. I lavoratori e i turisti sono costretti a scendere alla fermata più vicina, che al momento rimane quella della stazione Flaminio.