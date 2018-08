in foto: Il matematico Figalli vince la prestigiosa medaglia d’oro Fields

Un matematico "da Nobel" che ha portato lustro all'Italia vincendo l'ambita medaglia Fields dopo 44 anni in cui il Bel Paese è stato assente, ma non solo. Figalli, mente eccelsa tricolore, ha radici classiciste. Non un diploma scientifico, come si potrebbe facilmente pensare. Alessio ha studiato al liceo classico Vivona di Roma e ama il Latino. Entusiasta il suo ex professore, Paolo Lauciani ha detto: "Non sono rimasto sorpreso quando ho saputo che Alessio aveva vinto il Fields – si legge in una nota dell'Ansa – Non vedo l'ora di sentirlo per complimentarmi con lui. E' la dimostrazione che le lingue classiche preparano a 360 gradi".

Mente scientifica e classicista

Figalli ha frequentato l'istituto dove ha insegnato anche la madre che ha la sede centrale all'Eur, in via della Fisica. "Alessio era bravissimo anche nelle materie classiche – ricorda il professore – Ricordo che ogni volta che bisognava sostenere una prova particolarmente impegnativa di Matematica o Fisica, tutta la classe si trasferiva a casa di sua per ripassare". Un talento a più sfaccettature quindi, un verso e proprio prisma. "Aveva partecipato alle Olimpiadi di Matematica con grandissimi risultati, tutta la scuola era, ed è, fiera di lui" continua Lauciani. "Un anno, quando decisi di sceneggiare l'"Elettra" di Sofocle, Alessio recitò la parte del pedagogo". Un'interpretazione che oggi appare un presagio, visti i traguardi raggiunti.

Chi è Alessio Figalli

Alessio Figalli è un matematico italiano di 34 anni nato il 2 aprile 1984 che ha studiato nella Scuola Normale di Pisa e che dal 2016 è docente al Politecnico di Zurigo. Ha vinto la medaglia Fields, il Nobel per la matematica, titolo che all'Italia mancava da 44 anni. Gli è stato assegnato durante il Congresso Internazionale dei Matematici a Rio de Janeiro. La giuria lo ha premiato per i suoi contributi al trasporto ottimale, alla teoria delle equazioni derivate parziali e alla probabilità.

Che cos'è la medaglia Fields

La medaglia Fields, International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics, è il premio che viene riconosciuto ai matematici che non hanno superato i 40 anni e viene conferito in occasione del Congresso Internazionale dei Matematici della Internationa Mathamatical Union. Si tiene ogni quattro anni dal 1950, ma la prima fu assegnata nel 1936 quando a vincerla furono il finlandese Lars Ahlfors e lo statunitense Jesse Douglas. Nel 1974 la prima medaglia per l'Italia la ottenne Enrico Bombieri.