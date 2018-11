in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Il maltempo non dà tregua alla capitale e al Lazio. In tanti speravano che, almeno per il week end, nuvole e pioggia lasciassero spazio a un po' di sole, e invece non è ancora tempo di mettere via ombrelli e calosce. Anche se non sono previsti fenomeni intensi come quelli che hanno funestato la capitale e non solo la scorsa settimana, con morti, danni e allagamenti, già da questa mattina ha ricominciato a piovere. Per il resto della giornata di oggi, sabato 3 novembre, previsti possibili nuovi piovaschi a partire dalla serata.

Stesso copione per domani, domenica 4 novembre, quando al mattino sono previste piogge di debole intensità, e alla sera parziali schiarite. Lunedì 5 novembre invece le piogge si potrebbero fare più intense fino a trasformarsi in temporali nel pomeriggio. Le temperature rimarranno comprese tra i 21 e i 13 gradi, al di sopra della media stagionale.