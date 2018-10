in foto: Uno dei tanti alberi crollati a Roma

Il maltempo che, soprattutto nella giornata di ieri, si è abbattuto su Roma e sul Lazio continua a creare disagi nella Capitale. Durante la notte appena trascorsa, sono state ancora tantissime le richieste d'aiuto giunte alla Sala Operativa dei vigili del fuoco di Roma: circa 100 gli interventi effettuati dai pompieri nella notte, intervenuti per aiutare persone intrappolate dall'acqua o per rimuovere gli alberi abbattuti dal vento, che a Roma sono stati tantissimi. Particolarmente preoccupante la situazione in via dell'Idroscalo a Ostia, sul litorale romano, dove il nuelo Saf e i sommozzatori dei vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte. Anche quella di oggi, martedì 30 ottobre, si preannuncia una giornata difficile nella Capitale: l'allerta meteo è ancora in vigore e i pompieri devono evadere ancora 400 richieste di intervento.

Quella di ieri, lunedì 29 ottobre, è stata una giornata particolarmente drammatica nel Lazio, dove il maltempo ha causato tre vittime. A Castrocielo, nella provincia di Frosinone, due persone sono morte colpite da un albero, che si è abbattuto sulla Smart sulla quale stavano viaggiando. A Terracina, nella provincia di Latina, devastata da una violenta tromba d'aria, ancora un albero ha colpito un'altra automobile, uccidendo uno dei suoi occupanti.