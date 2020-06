in foto: Il Luneur chiuso per l’emergenza coronavirus (La Presse)

Il Luneur riapre domani, sabato 13 giugno. Il parco in via delle Tre Fontane di 60mila metri quadri e 25 attrazioni torna accessibile al pubblico di adulti e bambini, dopo tre mesi di chiusura a seguito delle misure anti-contagio messe in campo durante l'emergenza coronavirus. I cancelli del Luneur torneranno finalmente a riaprirsi, il via è atteso proprio per questo weekend. Una ripartenza che precede quella dei cinema, attesa invece per lunedì 15 giugno, ma che a Roma interesserà in un primo momento solo due strutture su cinquanta. Come i multisala, anche i parchi attrazioni dovranno rispettare e far rispettare regole anti contagio, prima tra tutte, si sa, il distanziamento sociale di almeno un metro, ad esclusione di membri appartenenti allo stesso nucleo famigliare, con divieto di creare assembramenti. Domani riapriranno anche la Splash Zone con le attrazioni acquatiche e la pizzeria. Per quanto riguarda i giorni e orari, le giostre, i giochi e la pizzeria saranno aperti tutti giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, ore 18 alle ore 23, mentre la Splash Zone dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 17.30.

Le regole da rispettare al Luneur

Il Luneur ha reso note le regole da seguire per poter accedere in sicurezza al parco, che vede accessi contingentati, di conseguenza, un numero limitato di visitatori. È consigliabile per assicurarsi l'ingresso (ma non obbligatorio) acquistare il biglietti online, (anche ridotti per gli abbonati nell'apposita sezione del sito web) che avranno una data fissa e saranno nominativi. Sarà obbligatorio indossare la mascherina in entrata, uscita, nelle zone interne condivise come servizi igienici, punti ristoro e casse e sulle giostre, esclusi i bambini di età inferiore a sei anni. A disposizione degli ospiti gel igienizzante, con l'obbligo di indossare la cuffia e di fare la doccia prima di accedere alla Splash Zone. L'ingresso al parco sarà vietato ai visitatori che dovessero presentare tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, stato di malessere generale o una temperatura corporea superiore ai 37.5 centigradi, con possibile misurazione tramite termoscanner all'ingresso.