"Amore, scusami per la rapina al tuo bar. Mi sono innamorato di te, posso chiederti di uscire?". Deve essere stato più o meno questo il messaggio inviato da un giovane rapinatore marocchino a una barista per cui aveva perso la testa. Dopo la rapina al bar in cui lei lavora come cassiera il 27enne si è scusato con un sms e ha chiesto un appuntamento romantico alla ragazza. La debolezza d'amore gli è costata cara, perché al luogo fissato per l'incontro non c'era la sua amata ad attenderlo, ma gli agenti del commissariato Prenestino.

La ragazza, infatti, ha subito presentato denuncia e i poliziotti si sono presentati al suo posto all'appuntamento. S.K., queste le iniziali del giovane rapinatore, un 27enne marocchino, è stato fermato e, al termine degli accertamenti di rito svolti negli uffici della polizia, è stato accompagnato al carcere romano di Regina Coeli. Nel suo appartamento gli agenti hanno trovato la pistola utilizzata per la rapina del bar, un locale di Centocelle, Roma. L'arma è risultata una replica. Nell'abitazione sono state inoltre trovate valige piene di vestiti, pronte probabilmente per una precipitosa fuga.