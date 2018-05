in foto: Roman Reigns, uno dei wrestler più famosi del mondo, sarà a Roma il prossimo novembre.

La World Wrestling Entertainment, la più importante compagnia di wrestling del mondo, tornerà a Roma dopo un anno e mezzo il prossimo 10 novembre. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore ed i biglietti sono già in vendita dalle 11 di oggi. L’evento si terrà al Palalottomatica a partire dalle 20: sono attese non meno di sette-ottomila persone, che applaudiranno i loro beniamini, al ritorno nel Centro Italia dopo diciotto mesi: l’ultima tappa a Roma fu nel mese di maggio del 2017, mentre tra pochi giorni la WWE sarà in tour a Torino. I biglietti avranno un ccosto variabile tra gli 85 euro delle prime file fino ai 35 della piccionaia, più diritti di prevendita. La WWE promuoverà anche pacchetti “meet and greet”, che abbineranno l’accesso allo show ad un incontro ravvicinato con un paio di lottatori.

"Il WWE Live – si legge nel comunicato ufficiale – è una miscela unica di sport e intrattenimento che combina l’azione di un match sul ring con puro spettacolo. Dirompente ed energico, come un concerto rock, in un ambiente vivace e divertente è l’appuntamento imperdibile per tutte le famiglie”. A Roma sarà presente il roster di Raw, il principale show mondiale di wrestling.

E’ annunciata la presenza di Roman Reigns, che ha lottato nel main event delle ultime quattro edizioni di Wrestlemania, ma anche di altri beniamini del pubblico come Braun Strowman, Seth Rollins, Lashley, Finn Balor. Ci saranno anche i “cattivi” Jinder Mahal, Elias, Kevin Owens e Sami Zayn: questi ultimi due, molto apprezzati dal pubblico italiano, saltarono la tappa dello scorso anno per motivi disciplinari. Non mancheranno i match femminili: è già prevista la presenza della campionessa mondiale Nia Jax, ma anche quella di Bayley e della “dea del wrestling” Alexa Bliss.

La line- up potrebbe subire variazioni. Il giorno prima lo stesso gruppo di atleti si esibirà all’Unipol Arena di Bologna per la prima delle due tappe autunnali del tour italiano della WWE.