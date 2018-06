‘Il Gladiatore' di Ridley Scott proiettato sul maxi schermo e la colonna sonora di Hans Zimmer eseguita dal vivo, per la prima volta in Italia, dall'Orchestra Italiana del Cinema. L'arena non è quella di un cinema qualsiasi, ma quella del monumento più famoso di Roma e del mondo: il Colosseo. Ad assistere all'evento 300 fortunati ospiti (i biglietti costavano dai 1500 ai 3mila euro) e due spettatori speciali, i due gladiatori della Capitale: Russel Crowe, l'attore protagonista della pellicola nei panni di Massimo Decimo Meridio, e l'ex numero 10 della Roma Francesco Totti. Tra gli altri ospiti arrivati a Roma per il concerto-proiezione gli attori Connie Nielsen, Tomas Arana e Charlie Allan e fra gli altri, l'amico di Crowe Gabriele Muccino, Maria Grazia Cucinotta, Claudio Ranieri, Alessandro Roja.

L'evento benefico ha incassato oltre 500mila dollari, compreso il contributo della fondazione di Bill Gates. La proiezione è stata organizzata da Orchestra Italiana del Cinema e CineConcerts con il Parco archeologico del Colosseo, in collaborazione con il Rotary International. I fondi andranno alla campagna del Rotary "End Polio Now", programma di eradicazione della poliomielite, e alla realizzazione di un nuovo ascensore per permettere l'accesso al terzo anello anche alle persone con difficoltà motorie. Crowe dovrebbe partecipare anche alle repliche del concerto l'8 e 9 giugno per il pubblico al Circo Massimo.

"Ospitiamo la proiezione del Gladiatore al Colosseo perché è una serata di beneficenza, in particolare per la lotta alla Polio. E soprattutto, con i proventi della serata sarà realizzato un ascensore per il Colosseo che porterà dal primo al terzo livello", ha dichiarato il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo. "Si tratta di una iniziativa molto importante che- ha dichiarato ancora Russo- perché il Colosseo ospita eventi di portata internazionale che siano però a scopo benefico o umanitario, o per testimoniare la salvaguardia del patrimonio culturale mondiale".