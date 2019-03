in foto: Pizza–Eataly Roma

Dieci assaggi per compiere una degustazione di pizza, un ‘giro d'Italia con dieci ricette provenienti dalle pizzerie Eataly di Torino, Pinerolo, Genova, Trieste, Firenze, Piacenza, Forlì, Roma e Bari. L'evento, in programma il prossimo 2 aprile da Eataly a Roma Ostiense (costo a persona 22 euro) è realizzato in collaborazione con Slow Food. Sarà possibile assaggiare nove pizze dedicate ad altrettante città italiane e in più la Margherita Eataly.

Queste le pizze che potranno essere degustate:

MARGHERITA ORIGINALE DI EATALY – con polpa 100% Italiana “Antonella”, mozzarella fiordilatte e olio extravergine “Roi”

ROMA – Bianca con pecorino caciofiore “Gennargentu”, mozzarella di latte di bufala del caseificio di Eataly Roma, Susianella di Viterbo “Coccia Sesto”(presidio Slow Food) e olio evo Sabina DOP “La Mola”

MILANO – Bianca con fiordilatte del caseificio Eataly, Pannerone di Lodi “Carena” (presidio Slow Food), pancetta steccata “Bertoletti”e olio evo del Garda DOP “Avanzi”

TORINO E PINEROLO – Bianca con fiordilatte del caseificio Eataly, Montebore “Vallenostra” (presidio Slow Food), patate e olio evo “ROI”

GENOVA – Bianca con fiordilatte del caseificio Eataly, toma di pecora brigasca “Il Castagno” (presidio Slow Food), acciughe dei pescatori di Camogli, basilico genovese e olio evo di monocultivar taggiasca “ROI”

TRIESTE – Focaccia con prosciutto San Daniele “Dok dall’Ava” e Montasio fresco “Ca Form”

PIACENZA – Bianca con fiordilatte del caseificio di Eataly, caciotta tenera “Valsamoggia”, Mariola “Salini” (presidio Slow Food), olio evo DOP Brisighella “Terra di Brisighella”

FORLÌ – Bianca con raviggiolo dell’appennino tosco-romagnolo, salsiccia di mora romagnola “Zivieri”, patate e olio evo DOP Brisighella “Terra di Brisighella”

FIRENZE – Focaccia con mortadella di Prato “Marini” (presidio Slow Food), pecorino toscano DOP “Il Fiorino” e cavolo nero toscano

BARI – Bianca con fiordilatte del caseificio di Eataly, burrata “Ignalat”, capocollo di Martina Franca “Santoro”, asparago pugliese e olio evo “De Carlo”