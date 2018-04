Si chiama ‘Juanita' la cagnolina smarrita dal giocatore della Roma Diego Perotti. Si tratta di una cane di piccole dimensioni, un bulldog francese, che si è persa la scorsa Pasqua in zona Casal Palocco, dove il centrocampista di origine argentina vive con la famiglia. Il giocatore ha pubblicato un appello anche dalla sua pagina fan su Facebook per chiedere una mano a ritrovare l'animale, chiedendo a chiunque l'abbia notato di farsi avanti.

Da ieri nel quartiere residenziale alla periferia di Ostia, sono comparsi attaccati a pensiline, vetrine ed alberi, dei volantini con la foto della cagnolina con un numero di telefono. Come ricompensa il calciatore ha offerto anche una sua maglietta autografata e una ricompensa in denaro per chi ritroverà Juanita. L'appello è stato rilanciato anche da altri compagni di squadra come squadra Florenzi, Strootman, Nainggolan e Pellegrini.