in foto: Vasco Rossi e suo figlio Davide

Sarà processato Davide Rossi, il primogenito del cantante Vasco Rossi. A settembre di due anni fa provocò un incidente automobilistico a Roma nord, quartiere Balduina, ma invece di prestare i primi soccorsi ai feriti, si allontanò con la sua automobile. La prima udienza del dibattimento è fissata per il prossimo 15 gennaio davanti al giudice monocratico del tribunale di Roma. L'accusa è quella di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. Insieme a Rossi sarà processato anche Simone S., 33 anni, in macchina insieme a lui. L'accusa, in questo caso, è di favoreggiamento.

Il figlio di Vasco Rossi tamponò un'auto e scappò

Questa la ricostruzione dei fatti: l'incidente avvenne all'altezza dell'incrocio tra via Donato e via Galimberti alla Balduina. Rossi, a bordo della sua automobile, procedeva, si legge nel capo di imputazione, "a velocità elevata non arrestandosi al segnale di stop" e ha tamponato un'automobile su cui viaggiavano due donne che hanno riportato ferite guaribili in 40 giorni. Dopo lo scontro, Rossi "non ottemperava all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite, allontanandosi dal luogo dell'incidente subito dopo l'urto". L'amico avrebbe aiutato il figlio di Vasco "ad eludere le indagini dichiarando di essere stato lui al volante dell'autovettura e il responsabile del sinistro stradale sottoscrivendo il modulo di constatazione amichevole di incidente".