in foto: Il direttore della Asl di Frosinone, Stefano Lorusso, ricoverato in ospedale per coronavirus

Il direttore generale della Asl di Frosinone, Stefano Lorusso, è ricoverato in ospedale perché affetto da Covid-19. Si trova nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. "Direttore, siamo noi a ringraziare lei per il suo impagabile impegno. Forza Stefano", è il testo dello striscione realizzato dai sanitari della Unità di Radiologia del polo ospedaliero di Sora.

L'assessore D'Amato: "Stefano è un combattente e ce la farà"

Gli auguri di pronta guarigione al direttore generale sono arrivati anche dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che ha dichiarato: "Stefano è un combattente e ce la farà e ha ricevuto gli auguri di pronta guarigione da parte di tutti i Direttori generali delle strutture del Servizio sanitario regionale. Un gesto di affetto nei confronti di un manager che si sta facendo apprezzare sul campo. Continueremo a rimanere in contatto per dare le giuste indicazioni organizzative alla sanità in Ciociaria nel contrasto al COVID-19".