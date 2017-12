in foto: La polizia scientifica al lavoro

Il corpo di un clochard è stato trovato su una banchina del Tevere nei pressi del ponte Duca D'Aosta, davanti allo Stadio Olimpico di Roma. Gli agenti del commissariato Borgo erano impegnati a perlustrare la zona per prevenzione in vista della partita di Coppa Italia tra Lazio e Fiorentina, quando alle 3 di pomeriggio circa hanno trovato il cadavere del senza fissa dimora. L'uomo, stando ai primi esami del medico legale, era morto già da qualche ora, forse proprio il giorno di Natale.

Un malore improvviso l'ipotesi più probabile.

Il senzatetto è stato trovato steso sul fianco dentro un sacco a pelo. Probabilmente è morto nel sonno. Sulla fronte è stato riscontrato un piccolo ematoma, non così importante da far presupporre una morte violenta. L'ipotesi più plausibile è quella di un malore improvviso, ma gli ulteriori esami medici sul corpo, ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria, chiariranno con certezza le cause della morte. Stando a quanto si apprende, l'uomo era stato ricoverato e poi dimesso dall'ospedale nei giorni scorsi, ma non è ancora chiaro il motivo del ricovero. Non è stato accertato neanche se le dimissioni del clochard siano avvenute per volere dei medici o per scelta autonoma dell'uomo, che dovrebbe avere circa 50 anni e di provenienza nordafricana.