in foto: Foto di repertorio

"Quando presentammo questo progetto tutto ci saremmo aspettati fuorché vivere giorni come quelli che stiamo attraversando adesso. Ma malgrado le tante difficoltà abbiamo deciso di continuare, sperimentandoci con il sistema virtuale", ha raccontato Antonino Moscatt, di Wellsee, che sta aiutando gli studenti dell'Istituto tecnico Buonarroti di Frascati a studiare cinema e a realizzare un cortometraggio. Il progetto ‘School Shooting', finanziato dal ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Mibact, permetterà agli studenti di conoscere meglio il linguaggio cinematografico e di lavorare a un vero e proprio film, dall'ideazione, alla realizzazione, al montaggio e all'attività di promozione. A causa dell'emergenza coronavirus gli studenti stanno frequentando delle lezioni online in videoconferenza per apprendere i segreti del cinema e cominciare alla scrittura del cortometraggio. Le riprese vere e proprie, purtroppo, dovranno attendere.

Ascani: "Anche in questo momento la scuola guarda al futuro"

Questo progetto, ha dichiarato la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani, alla presentazione che si è tenuta ieri in videoconferenza, "dimostra la vivacità del nostro sistema di istruzione, anche in un momento come quello che stiamo vivendo di sospensione delle attività didattiche. La scuola si conferma luogo di relazioni, di curiosità e di sguardo al futuro. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questa iniziativa e i ragazzi dell'Istituto ‘Buonarroti' di Frascati che stanno partecipando con entusiasmo, mettendosi in gioco su un terreno nuovo". "Per noi che siamo un Istituto Tecnico con studenti che hanno bisogno di una guida sicura a cogliere i giusti stimoli culturali e un territorio variegato è stato importante portare un'esperienza così significativa. L'idea nasce dal concedere spazio al processo creativo e nello stesso momento dargli la concretezza del vero e proprio mestiere del cinema. Oltre al fatto che crediamo fermamente nel valore di indagine sociale che la storia del nostro corto racconterà", le parole del preside dell'istituto, il professor Francesco Rovida.

l Preside Prof. Francesco Rovida