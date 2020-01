in foto: (Immagine di repertorio)

Il Comune di Roma ha presentato un concorso pubblico per l'assunzione di 1512 nuovi dipendenti, tra cui 42 dirigenti. Nello specifico si cercano 20 avvocati, 100 funzionari amministrativi, 80 funzionari dei servizi educativi, 80 per servizi tecnici, 140 per assistenti sociali, 250 istruttori amministrativi 100 istruttori dei servizi informatici e telematici, 200 tecnici di costruzioni, ambiente e territorio, 500 agenti di polizia locale.

Bando tra marzo e aprile, prima prova tra settembre e ottobre 2020

Stando a quanto comunica il Campidoglio, il bando per il concorso verrà pubblicato tra marzo e aprile del 2020, mentre la prima selezione dovrebbe avvenire tra settembre e ottobre 2020. Tre le novità del nuovo concorsone c'è l'introduzione di due nuove figure, quella del "funzionario tecnico, per la progettazione e l'istruttore digitale per traghettare l'amministrazione del III millennio". Per candidarsi per la Polizia locale la novità è che ci saranno anche alcune prove fisiche, dal momento che gli agenti lavorano soprattutto su strada. La sindaca Raggi, in occasione della presentazione del concorsone alla stampa, ha dichiarato che l'intenzione del Campidoglio è "tornare al 100 per cento della pianta organica del corpo e ampliarlo. Oggi con 8 mila agenti abbiamo 4 vigili per chilometro quadrato, una presenza ancora rarefatta. In questi anni abbiamo sbloccato le procedure del concorsone 2009, abbiamo assunto tutti i vincitori e quest'anno finiremo di assorbire gli idonei. Un quarto della forza lavoro di Roma Capitale, oggi, proviene dal concorsone e gli effetti di questa manovra sono visibili in termini di numeri e di efficienza dei servizi. Riuscire a mettere dentro nuova linfa è importante per una macchina come quella della amministrazione capitolina". Grazie ai nuovi dirigenti, infine, sarà possibile ottimizzare le procedure relative ai bandi di gara.